PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / Познайомилися на вокзалі: чоловік убив нову знайому під час інтиму і викинув тіло/

Познакомились на вокзале: мужчина убил новую знакомую во время интима и выбросил тело

В Коломые (Ивано-Франковская область) 54-летний мужчина забил до смерти женщину через несколько часов после знакомства.

Об этом говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Мужчина познакомился с женщиной на вокзале и пригласил к себе домой. Там они выпивали алкогольные напитки.

Во время распития между ними возник конфликт в результате чего мужчина разбил жертве голову. Спустя некоторое время он понял, что женщина мертва. Убийца вынес обнаженное тело и бросил в 100 метрах от места преступления.

Читайте: Серийный убийца в Кривом Роге: у мужчины нашли 5 трупов во дворе

Соседи вызвали полицию, которые сразу задержали мужчину.

По его словам, убийство было совершено из-за того, что пара “не сошлась характерами и сексуальными предпочтениями”.

Мужчине грозит срок от 7 до 10 лет.

Напомним, 31 октября во Львове проходили съемки фильма. Во время процесса пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За убийство Гандзюк заказчик предлагал $5 тыс.
Во Львове зарезали прохожего во время съемок фильма
В харьковском лесу нашли тело 15-летней девочки
Задушили еще на входе: прокуратура обнародовала детали убийства Хашогджи
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов и назвал это наркотиком
Young Greatness
В США застрелили рэпера Young Greatness
Суд над вбивцею свої дітей
Киевлянку, которая утопила детей в озере, взяли под стражу
В Киеве женщина утопила в озере собственных детей
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка