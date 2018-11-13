В Коломые (Ивано-Франковская область) 54-летний мужчина забил до смерти женщину через несколько часов после знакомства.

Об этом говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Мужчина познакомился с женщиной на вокзале и пригласил к себе домой. Там они выпивали алкогольные напитки.

Во время распития между ними возник конфликт в результате чего мужчина разбил жертве голову. Спустя некоторое время он понял, что женщина мертва. Убийца вынес обнаженное тело и бросил в 100 метрах от места преступления.

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Соседи вызвали полицию, которые сразу задержали мужчину.

По его словам, убийство было совершено из-за того, что пара “не сошлась характерами и сексуальными предпочтениями”.

Мужчине грозит срок от 7 до 10 лет.

Напомним, 31 октября во Львове проходили съемки фильма. Во время процесса пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего.