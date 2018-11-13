У Коломиї (Івано-Франківська область) 54-річний чоловік забив до смерті жінку через кілька годин після знайомства.

Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Чоловік познайомився з жінкою на вокзалі і запросив до себе додому. Там вони випивали алкогольні напої.

Під час пиятики між ними виник конфлікт, в результаті чого чоловік розбив жертві голову. Через деякий час він зрозумів, що жінка мертва. Вбивця виніс оголене тіло і кинув в 100 метрах від місця злочину.

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Сусіди викликали поліцію, яка одразу затримала чоловіка.

За його словами, вбивство було скоєно через те, що пара “не зійшлася характерами і сексуальними уподобаннями”.

Чоловікові загрожує термін від 7 до 10 років.

Нагадаємо, 31 жовтня у Львові проходили зйомки фільму. Під час процесу п’яний працівник знімальної групи зарізав перехожого.