В Броварах Киевской области энергетики ворвались в частный двор и без всяких объяснений вырвали из стены счетчик, а потом избили 62-летнего владельца дома.

Пенсионера забрала скорая, у него двойной перелом левой руки, нужна сложная операция, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Все произошло в частном секторе Броваров. Услышав шорох на улице, хозяин вышел во двор и увидел, что энергетики уже вырвали счетчик, вмурованный в стене, и собирали ехать.

Жена пострадавшего рассказала, что коммунальщики скрутили ему руки и начали бить, хотя он даже не сопротивлялся, только хотел узнать – почему забирают счетчик.

Адвокат потерпевшего рассказал, что его подзащитный якобы разворовывает электроэнергию.

Броварские энергетики отрицают факт избиения. Оказывается на так называемую проверку к пенсионеру выезжали ревизоры из Киева.

В Киевоблэнерго говорят, что знают об инциденте, но утверждают, что не трогали владельца дома, хотя тот нагло воровал электроэнергию.

Полиция уже открыла уголовное производство. Обидчикам пенсионера грозит два года тюрьмы.

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К слову, недавно экс-вице-президента Федерации бокса Киева, бизнесмена Николая Щура, подозреваемого в избиении патрульного полицейского 2 января 2017 года, суд признал невиновным.