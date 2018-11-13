У Броварах Київської області енергетики вдерлися на приватне подвір’я і без жодних пояснень вирвали зі стіни лічильник, а потім побили 62-річного власника будинку.

Пенсіонера забрала швидка, у нього подвійний перелом лівої руки, потрібна складна операція, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Усе сталося у приватному секторі Броварів. Почувши шарудіння на вулиці, господар вийшов у двір і побачив, що енергетики вже вирвали лічильник, вмурований у стіні, і збирали їхати.

Дружина постраждалого розповіла, що комунальники скрутили йому руки і почали бити, хоча він навіть не чинив опору, лише хотів дізнатися – чому забирають лічильник.

Адвокат потерпілого розповів, що його підзахисний нібито розкрадає електроенергію.

Броварські енергетики заперечують факт побиття. Виявляється на так звану перевірку до пенсіонера виїжджали ревізори з Києва.

В Київобленерго кажуть, що знають про інцидент, але переконують, що не чіпали власника будинку, хоча той нахабно крав електроенергію.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Кривдникам пенсіонера загрожує два роки тюрми.

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До слова, нещодавно кс-віце-президента Федерації боксу Києва, бізнесмена Миколу Щура, підозрюваного у побитті патрульного поліцейського 2 січня 2017 року, суд визнав невинним.