Экс-вице-президента Федерации бокса Киева, бизнесмена Николая Щура, подозреваемого в избиении патрульного полицейского 2 января 2017 года, суд признал невиновным.

Доказать факт совершения преступления в суде не удалось, сообщает Слідство.Інфо.

В январе 2017 года среди ночи Николай Щур приехал в Оболонский райотдел полиции, чтобы освободить подругу, которую задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Он ругался, угрожал патрульным, а когда его попросили выйти – ударил одного из полицейских.

Тогда пострадавший патрульный Анатолий Денискин подал иск в суд.

В феврале того же года суд избрал Щуру меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Однако это не остановило скандального бизнесмена – 26 октября у развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева он избил двух киевлян, одному из них прострелил ногу и скрылся на авто. Вскоре его задержали, но суд не взял мужчину под стражу, а оставил под ночным домашним арестом.

Фото: скрин видео Громадське