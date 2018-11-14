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План Сирена: у Запоріжжі в людей на вулиці кинули вибухівку

У Запоріжжі прямо на вулиці невідомий кинув вибухівку в людей, 3-х чоловіків поранено.

У Запоріжжі оголошено план Сирена, шукають невідомого, який на вулиці кинув у людей вибуховий пристрій.

Від вибуху постраждали троє чоловіків. За повідомленням поліції, один з поранених виявився студентом, що не веде політичної або кримінальної діяльності. Двоє чоловіків старшого віку працюють на місцевому підприємстві. Усіх трьох доставили до лікарні.

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Правоохоронці розшукують нападника в Запоріжжі та області. Проти нього порушено справу за двома статтями. Поліція розглядає замах на злочин та умисне вбивство.

Нагадаємо, в Запоріжжі затримали банду з діючих й екс-поліцейських, які займалися здирництвом.

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