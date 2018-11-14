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Зарабатывали на сайте секс-услуг. В Запорожье схватили банду полицейских

В Запорожье полицейский создал банду из действующих и бывших правоохранителей, которая специализировалась на вымогательстве.

У Запоріжжі схопили банду поліцейських

Они создали что-то вроде сайта знакомств, где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг, сообщает пресс-центр СБУ.

При встрече полицейские задерживали клиента и требовали от $2 тыс. до $5 тыс., угрожая уголовной ответственностью и тем, что обо всем узнают родственники.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками $4 тыс. от потерпевшего.

Двух членов преступной группы задержали во время получения первой части взятки, позже – еще двоих.

Готовится подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Зарабатывали на сайте секс-услуг. В Запорожье схватили банду полицейских / 4 фотографии

Напомним, в Луганской области задержали женщину, которая вербовала и пыталась переправить трех украинок в секс-рабство в Россию. Одна из девушек несовершеннолетняя.

Фото, видео: СБУ

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