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В Киеве аниматора посадили на 5 лет за развращение 8-летней девочки

В Киеве приговорили к 5 годам лишения свободы аниматора, который на детском празднике развращал 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В 2016 году руководитель выездного Кукольного театра на детском празднике, где он работал аниматором, заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату. Там он сделал ребенку “массаж”, касаясь ее половых органов.

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Девочка об этом рассказала родителям, которые и обратились в полицию.

Мужчина своей вины не признал, однако собранных доказательств было более чем достаточно, чтобы доказать его вину.

Столичный Соломенский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, которого искала почти год.

Фото: прокуратура города Киева.

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