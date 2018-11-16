В Киеве приговорили к 5 годам лишения свободы аниматора, который на детском празднике развращал 8-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В 2016 году руководитель выездного Кукольного театра на детском празднике, где он работал аниматором, заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату. Там он сделал ребенку “массаж”, касаясь ее половых органов.
Читайте: На Киевщине педофил развращал 10-летнюю девочку на глазах у 6-летней подруги
Девочка об этом рассказала родителям, которые и обратились в полицию.
Мужчина своей вины не признал, однако собранных доказательств было более чем достаточно, чтобы доказать его вину.
Столичный Соломенский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?
- Да 95%, 4765 голосов4765 голосов 95%95%
- Нет 5%, 257 голосов257 голосов 5%5%
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, которого искала почти год.