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У Києві аніматора посадили на 5 років за розбещення 8-річної дівчинки

У Києві засудили до 5 років позбавлення волі аніматора, який на дитячому святі розбещував 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

У 2016 році керівник виїзного Лялькового театру на дитячому святі, де він працював аніматором, заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати. Там він зробив дитині “масаж”, торкаючись її статевих органів.

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Дівчинка про це розповіла батькам, які і звернулися до правоохоронців.

Чоловік своєї вини не визнав, проте зібраних доказів було більш, ніж достатньо, аби довести його провину.

Столичний Солом’янський районний суд визнав обвинуваченого винним та засудив до 5 років позбавлення волі.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки, якого шукала майже рік.

Фото: Прокуратура міста Києва

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