В селе Музычи Киевской области местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

– Сосед по общежитию развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги. По словам граждан, он совершил в отношении малолетней развратный действия, в общем часто хулиганил и злоупотреблял спиртным, – рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Пострадавшую девочку вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.

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Открыто уголовное производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Боярке Киевской области россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.

Фото: У НП в Киевской области.