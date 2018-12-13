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В Киеве столкнулись 6 авто, образовалась километровая пробка

Сегодня в Печерском районе Киева столкнулись сразу 6 автомобилев.

Произошла авария на пешеходном переходе на перекрестке ул. Бастионной и Кургановской. Пострадал ли кто-то не сообщается.

Видео происшествия опубликовала группа dtp.kiev.ua в Facebook.

Столкнулись два внедорожника, три легковых автомобиля и универсал. В результате ДТП проезжая часть оказалась перекрытой, образовалась огромная пробка, ее протяженность несколько километров.

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Напомним, что сегодня в аэропортах Борисполь и Киев (Жуляны) из-за непогоды отменены рейсы из Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Варшавы. Ряд рейсов задерживается. Также ограничен въезд грузовиков в Киев.

Из-за сильного снегопада в 6 областях Украины обесточены 170 населенных пунктов.

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