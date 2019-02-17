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Пьяный и без прав: во Львове водитель такси снес остановку

Во Львове ночью на улице Кавалеридзе, напротив школы, такси Nissan с въехало в остановку общественного транспорта.

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Выяснилось, что 27-летний водитель был пьян, более того – никогда не имел прав, сообщает Патрульная полиция Львовской области

Свидетели рассказали, что перед аварией мужчина что-то покупал в киоске, шел шатаясь, а потом сел за руль и уже через 50 м влетел в остановку.

После ДТП он пытался бежать, но свидетели вызвали полицию. Проходить проверку на драгере отказался.

Он не первый раз попадает в поле зрения полиции – в августе 2015 года его оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии. Как тогда, так и сейчас, водительского удостоверения у него не было.

На этот раз на мужчину составили два протокола – за совершенное ДТП и за вождение в нетрезвом состоянии.

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Пьяный и без прав: во Львове водитель такси снес остановку / 2 фотографии

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К слову, в Одесской области водитель Hyundai насмерть сбил велосипедиста.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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