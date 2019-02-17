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П’яний і без прав: у Львові водій таксі зніс зупинку

У Львові вночі на вулиці Кавалерідзе, навпроти школи, таксі Nissan в’їхало у зупинку громадського транспорту.

У Львові водій таксі зніс зупинку

З’ясувалося, що 27-річний водій був п’яним, більш того – ніколи не мав прав, повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Свідки розповіли, що перед аварією чоловік щось купував у кіоску, йшов хитаючись, а потім сів за кермо і вже через 50 м влетів у зупинку.

Після ДТП він намагався втекти, але свідки викликали поліцію. Проходити перевірку на драгері відмовився.

Він не вперше потрапляє в поле зору поліції – у серпні 2015 року його оштрафували за керування в нетверезому стані. Як тоді, так і зараз, посвідчення водія у нього не було.

Цього разу на чоловіка склали два протоколи – за скоєну ДТП та кермування в нетверезому стані.

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П’яний і без прав: у Львові водій таксі зніс зупинку / 2 фотографии

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До слова, в Одеській області водій Hyundai на смерть збив велосипедиста.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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