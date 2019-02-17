На стінах храму Вознесіння Господнього залишили нацистські написи.

У Кривому Розі скоєно напад на храм Вознесіння Господнього, який почав функціонувати з 1876 року.

Невідомі підпалили у будівлі двері та написали на стінах “14/88”.

На стінах храму залишили нацистські написи. Фото: Криворізька єпархія

У Криворізькій єпархії повідомляють, що підпалювали храм за допомогою запальної суміші. У результаті нападники пошкодили центральні вхідні двері та надбрамну ікону Вознесіння Господнього.

Церковники заявили, що написи, які залишили на стінах храму, використовуються представниками радикальних нацистських рухів.

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Правоохоронці розслідують спробу підпалу за ч. 2 ст. 194 КК України.

Як повідомлялося, в СБУ заявили, що російські спецслужби планували в Україні підпали храмів Московського патріархату.