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Двое военных-срочников подорвались на полигоне

Травмированные на полигоне военные доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Двое военных-срочников подорвались на полигоне

Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего оба получили травмы.

Трагедия произошла в Киевской области, сообщает пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что пострадавшие военнослужащие проходили срочную службу. Травмированных доставили в медучреждение Минобороны и оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что взрыв мог произойти из-за нарушения военными мер безопасности.

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По факту инцидента начато служебное расследование.

Напомним, в прошлом году в Днепропетровской области на полигоне подорвались трое военнослужащих.

Фото: Минобороны

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