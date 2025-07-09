9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом.

В заграничной поездке главу государства сопровождает первая леди Елена Зеленская.

В данный момент известно, что во время визита в Рим у президента Украины запланированы встречи и участие в конференции.

Так, сегодня, 9 июля, у Владимира Зеленского будет аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

10-11 июля глава государства примет участие в Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером “ожидания от встречи Коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней”.

Источник : Офис президента

