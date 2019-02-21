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Двоє військових-строковиків підірвалися на полігоні

Травмованих на полігоні військових доставлено до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Двоє військових-строковиків підірвалися на полігоні

Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, в результаті чого обидва отримали травми.

Трагедія сталася на Київщині, повідомляє прес-служба 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відзначається, що постраждалі військовослужбовці проходили строкову службу. Травмованих доставили до медзакладу Міноборони та надали допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Попередньо встановлено, що вибух міг статися через порушення військовими заходів безпеки.

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За фактом інциденту розпочато службове розслідування.

Нагадаємо, в минулому році на Дніпропетровщині на полігоні підірвалися троє військовослужбовців.

Фото: Міноборони

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