Россия виновна: ЕСПЧ огласил решение по делу Украины и Нидерландов против РФ

В среду, 9 июля, Европейский суд по правам человека объявил решение по существу по делу Украина и Нидерланды против России.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Решение по делу Украина и Нидерланды против России: что известно

Как видно из трансляции суда, во время оглашения решения российские представители отсутствовали.

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В этом деле объединили четыре межгосударственные жалобы против России в ЕСПЧ со стороны Украины и Нидерландов:

№ 8019/16 – Украина против России: нарушения во время нападения россиян на Донбассе, сбитие МН17, принудительный труд, пытки и так далее.

№ 28525/20 – Нидерланды против России: обстоятельства и последствия сбития рейса МН17.

№ 43800/14 – Украина против России: похищение украинских детей и незаконное перемещение их в РФ.

№ 11055/22 – Украина против России: грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

В связи с этим, суд единогласно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам к тем событиям, которые произошли до 16 сентября 2022 года (прекращение членства РФ в Совете Европы).

Россию признали виновной в многочисленных нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, а также подчеркнули, что ее действия имели массовый и системный характер.

Среди нарушений РФ – произвольные убийства гражданских и военнопленных, лишение свободы, бесчеловечное обращение, применение пыток, игнорирование последствий ударов по гражданскому населению, системное подавление украинской идентичности и вывоз как взрослого населения, так и детей или вглубь оккупированных территорий, или в Россию.

Кроме того, именно Россию признали ответственной за то, что стало возможным сбитие рейса MH17 над Донбассом из российского ЗРК Бук.

Суд постановил, что требует от России:

немедленно начать сотрудничество, чтобы создать международный и независимый механизм для возвращения украинских детей, которые были депортированы,

освободить или вернуть всех людей, которых незаконно вывезли в РФ и на оккупированные территории,

прекратить подавлять украинский язык на оккупированных территориях и вносить свои доктрины через образование, нарушая второй протокол первой конвенции.

Почему решение ЕСПЧ является историческим: объяснение Минюста

Минюст Украины, комментируя это решение, подчеркнул, что оно является историческим – ведь имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел.

– Суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и очертил более широкий правовой контекст, – объяснили в министерстве.

Так, в суде признали, что Россия целенаправленно пытается уничтожить украинское государство как субъект международного права. И ее агрессия не ограничивается только Украиной – существует глобальная угроза, которая ставит под сомнение саму идею правового сосуществования государств в мире.

Кремль, в частности, демонстрирует враждебность и к другим государствам-членам Совета Европы, поэтому нынешний российский режим несовместим с евопейскими целями, ценностями и основополагающими принципами.

– За 10 лет работы над этим делом Министерство юстиции собрало и подало в ЕСПЧ масштабный массив доказательств. Благодаря этой титанической работе Украина сегодня получила результат, который без преувеличения можно назвать победой на международной арене и очередным весомым шагом к обеспечению всеобъемлющей ответственности РФ, – резюмировали в Минюсте.

Напомним, промежуточное решение Суда уже установило ответственность России 23 января 2023 года.

Тогда ЕСПЧ пришел к выводу о событиях на востоке Украины в 2014 году – те территории находились под юрисдикцией России, которая захватила их своими войсками.

Так что именно страна-агрессор должна отвечать за сбивание рейса MH17 над оккупированными ею территориями.

Источник: сайт ЕСПЧ, Минюст

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