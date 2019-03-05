У Миколаєві за добу впали три тополі. Одна з них розчавила мікроавтобус і обірвала високовольтні дроти.

У Миколаєві за добу впали три тополі. Одна з них розчавила мікроавтобус і обірвала високовольтні дроти, пишуть Новости-N.

Велика тополя впала на мікроавтобус Газель в центрі міста. Водій встиг загальмувати і в останній момент покинув авто.

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Через обрив дротів було змінено рух тролейбусів.

Ще одна тополя впала у Миколаєві на проспекті Миру біля будинку №17. Третє дерево впало на вулиці Декабристів біля будинку №67. Через це був частково заблокований проїзд для транспорту.













У Миколаєві тополя впала на мікроавтобус і обірвала високовольтні дроти / 3 фотографии

Раніше у Миколаєві автомобіль Peugeot виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.