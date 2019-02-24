В Одессе легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате чего погибли двое людей.

В Одессе два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с электроопорой, сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель авто выехал на перекресток, где не смог справиться с управлением, что и привело к въезду в электроопору.

38-летний водитель и 25-летний пассажир скончались на месте ДТП.

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Устанавливаются все обстоятельства аварии. Правоохранители решают вопрос о внесении происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 КК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, в Киеве легковой автомобиль на большой скорости вылетел на остановку, после чего столкнулся с электроопорой.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области