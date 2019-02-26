Ночью на проспекте Центральном в Николаеве автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
Ночью на проспекте Центральном в Николаеве автомобиль Peugeot выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, пишут Новости N.
Автомобиль ехал на огромной скорости в направлении стадиона. Водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом. После этого пролетел кувырком около 50 метров. Водителя выбросило из салона.
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В результате аварии на месте погибли два человека – водитель и пассажир. Сзади в машине находилась девушка, ее госпитализировали.
Погибший пассажир оказался матросом одной из воинских частей дислоцированных в Николаеве.
В центре Николаева авто на огромной скорости влетело в дерево, двое погибших / 5 фотографий
К слову, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.
Фото: Новости N
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