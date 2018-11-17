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Факти / Україна / На хабарі у $7 тис. затримали підполковника податкової/

На взятке в $7 тыс. задержали подполковника налоговой

В Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.

Затримання

В Днепропетровской области на взятке в $7 тыс. погорел подполковник налоговой милиции, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Взятку сотрудник налоговой вымогал от владельца сети аптек и за эти деньги был готов не вмешиваться в деятельность предприятия.

В случае отказа он грозился провести обыск и проверки. Правоохранители задержали мужчину после получения взятки.

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Открыто уголовное производство по ст. 368 УК Украины (Получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение).

За подобное правонарушение взяточнику грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

К слову, в Херсоне задержали мужчину, которого подозревают в терроризме и покушении на убийство активиста.

Фото: пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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