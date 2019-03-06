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Факты / Происшествия

В Ровенской области на ходу загорелся поезд

В Ровенской области поезд сообщением Сарны – Здолбунов загорелся на ходу.

В Ровенской области на ходу загорелся поезд

Поезд сообщением Сарны – Здолбунов загорелся во время движения, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Огонь охватил машинное отделение поезда.

Читайте: Мужчина выбежал в горящей куртке! В Киеве вспыхнуло авто с людьми

Всех пассажиров эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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В Ровенской области на ходу загорелся поезд / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Подоле в Киеве вспыхнул пожар в жилом трехэтажном доме.

Фото: ГСЧС.

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