Сегодня в Киеве вспыхнул автомобиль ВАЗ 2104, в салоне которого находились люди.
Когда машина загорелась, в ней находилось двое мужчин.
Очевидцы утверждают, что огонь охватил ВАЗ молниеносно. Огонь вырвался из под капота, в это время один из мужчин выбежал из салона в горящей куртке. Потом за ним бросился и другой. Оба скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их местонахождение неизвестно.
Люди говорят, что оба мужчины были в неадекватном состоянии, сообщает Информатор.
Происшествие случилось на улице Симона Петлюры.
Автомобиль потушили пожарные.
Мужчина выбежал в горящей куртке! В Киеве вспыхнуло авто с людьми / 4 фотографии
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К слову, на улице Радиотехнической в Харькове в результате взрыва газового баллона на автомобиле ГАЗ, принадлежащего водоканалу, погиб сотрудник коммунального предприятия.
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