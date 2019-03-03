Сегодня в Киеве вспыхнул автомобиль ВАЗ 2104, в салоне которого находились люди.

Когда машина загорелась, в ней находилось двое мужчин.

Очевидцы утверждают, что огонь охватил ВАЗ молниеносно. Огонь вырвался из под капота, в это время один из мужчин выбежал из салона в горящей куртке. Потом за ним бросился и другой. Оба скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Люди говорят, что оба мужчины были в неадекватном состоянии, сообщает Информатор.

Происшествие случилось на улице Симона Петлюры.

Автомобиль потушили пожарные.

















Мужчина выбежал в горящей куртке! В Киеве вспыхнуло авто с людьми / 4 фотографии

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К слову, на улице Радиотехнической в Харькове в результате взрыва газового баллона на автомобиле ГАЗ, принадлежащего водоканалу, погиб сотрудник коммунального предприятия.