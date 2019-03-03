Сегодня около 20.00 на Подоле в Киеве вспыхнул пожар в жилом трехэтажном доме.

В Киеве загорелся дом, в котором проживали граждане Турции. Дом им сдавал в аренду мужчина.

Они разожгли твердотопливный котел для того, чтобы протопить дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начала плавиться облицовка дома.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Пожар произошел на улице Белицкой. От дома почти ничего не осталось, крыша и один этаж уничтожены полностью.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

















Огонь уничтожил крышу и целый этаж: в Киеве горит жилой дом / 4 фотографии

К слову, сегодня в Киеве вспыхнул автомобиль ВАЗ 2104, в салоне которого находились люди.

Фото, видео: Киев оперативный