Сегодня около 20.00 на Подоле в Киеве вспыхнул пожар в жилом трехэтажном доме.
В Киеве загорелся дом, в котором проживали граждане Турции. Дом им сдавал в аренду мужчина.
Они разожгли твердотопливный котел для того, чтобы протопить дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начала плавиться облицовка дома.
Об этом сообщает Киев оперативный.
Пожар произошел на улице Белицкой. От дома почти ничего не осталось, крыша и один этаж уничтожены полностью.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Огонь уничтожил крышу и целый этаж: в Киеве горит жилой дом / 4 фотографии
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К слову, сегодня в Киеве вспыхнул автомобиль ВАЗ 2104, в салоне которого находились люди.
Фото, видео: Киев оперативный
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