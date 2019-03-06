PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Рівненській області на ходу загорівся потяг

У Рівненській області потяг сполученням Сарни – Здолбунів загорівся на ходу.

У Рівненській області на ходу загорівся потяг

Потяг сполученням Сарни – Здолбунів загорівся під час руху, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідували протягом кількох годин. Вогонь охопив машинне відділення потяга.

Читайте: Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми

Всіх пасажирів евакуювали. Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

  • image
  • image
  • image
  • image
У Рівненській області на ходу загорівся потяг / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Подолі у Києві спалахнула пожежа в житловому триповерховому будинку.

Фото: ДСНС.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перевіряв гальма: під Тернополем помічника машиніста задавив потяг
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на 8 березня
Пожежа на базах відпочинку у Затоці: згоріли 20 будівель
У Полтаві сталася пожежа на автостанції та ринку
Пожежа у багатоповерхівці у Бангладеш: загинули 69 осіб
Стовп диму над Сімферополем – горить завод пластмас
Укрзалізниця запустить ще один потяг в Європу
Масштабна пожежа в готелі на Львівщині: згорів дах із мансардою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка