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У Вінниці дерево впало на 12-річну дівчинку: дитину врятувати не вдалося

У Вінниці внаслідок падіння дерева загинула 12-річна дівчинка.

У Вінниці дерево впало на 12-річну дівчинку: дитину врятувати не вдалося

Трагедія трапилася у Вінниці на вулиці Ватутіна.

– Внаслідок падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги, – розповіли в прес-службі ГУ НП у Вінницькій області.

Читайте: На Запоріжжі легковик з’їхав у кювет і перекинувся: три людини загинули

За фактом загибелі дівчинки відкрило кримінальне провадження за ст. 115 КК (Умисне вбивство, з позначкою нещасний випадок).

Раніше Факти ICTV писали, що в Сумах 16-річний хлопець побив і зґвалтував 23-річну дівчину.

Джерело: ГУ НП у Вінницькій області

Фото: Dreamstime

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