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Факты / Происшествия

На Запорожье легковушка съехала в кювет и перевернулся: три человека погибли

В Запорожской области автомобиль Renault Koleos съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли три человека.

На Запорожье легковушка съехала в кювет и перевернулся: три человека погибли

В Запорожской области автомобиль Renault Koleos съехал с дамбы в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и двое пассажирок погибли на месте.

Читайте: В Киеве авто на огромной скорости влетело в троллейбус, погиб пассажир

Тела погибших из искореженного автомобиля спасатели выпиливали спецтехникой.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.

Фото: depo

Источник: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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