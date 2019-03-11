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Факти / Надзвичайні події

Вітер зриває дахи і валить дерева на авто: наслідки урагану в Києві

У Києві сьогодні, 11 березня, вирує сильний ураган, який вже встиг наробити чимало біди.

Вітер зриває дахи і валить дерева на авто: наслідки урагану в Києві

Вітер в Києві сягає 30 м/с, а синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Ураган у столиці встиг зірвати дахи біля станцій метро Золоті ворота й Оболонь.

Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 11 березня (КАРТА)

Крім того, дерева масово падають на припарковані автомобілі.

До слова, Факти ICTV вже писали, що ж робити водієві, якщо на авто впало дерево.

Фото: Київ оперативний, dtp.kiev.ua

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