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Под Киевом мужчина из-за ревности перерезал товарищу горло

Под Киевом в одном из домов села Калиновка Васильковского района из-за ревности мужчина перерезал горло своему товарищу.

Под Киевом мужчина из-за ревности перерезал товарищу горло

Тяжелораненого 34-летнего жителя Калиновки вовремя госпитализировали. Врачам удалось спасти мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киевской области.

После медики сообщили в полицию о случившемся и злоумышленника задержали. Оказалось, что между мужчинами во время застолья завязалась ссора на почве ревности. Однако, кто стал объектом ревности не уточняется.

Во время задержания у мужчины изъяли вещественные доказательства: кухонный нож, одежду со следами крови. Открыто уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.

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К слову, в Харькове 16-летний парень из-за ревности убил свою 14-летнюю подружку.

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