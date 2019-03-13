В киевском общежитии на улице Молодогвардейской нашли тело мужчины с неизвестным предметом в руках.

Сосед погибшего по комнате рассказал, что накануне товарищ принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил.

Когда же он пытался проверить его исправность – произошел взрыв.

Мужчина получил ранения. Почему сосед сразу не оказал ему помощь – не вызывал скорую и только на следующий день сообщил о случае правоохранителям – установит следствие.

Погибший – житель Киевской области, 1987 года рождения, временно работал в столице.

Причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 – Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.









Загадочная смерть в Киеве: у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет / 2 фотографии

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Напомним, в Днепропетровской области из-за неосторожного обращения с гранатой во время застолья произошел взрыв.