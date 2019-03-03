В Харькове 16-летний парень из-за ревности убил свою 14-летнюю подружку.

Убийство молодой девушки произошло в Харькове 2 марта.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

Известно, что парень назначил девушке встречу, в ходе которой у них произошел конфликт из-за ее новых отношений. В какой-то момент обычная ссора и переросла в жестокое убийство – парень нанес девушке около 10 ножевых ранений по разным частям тела. После этого он забрал ее телефон и скрылся.

Тело юной особы в крови нашел прохожий и сообщил в полицию. Молодой человек задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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К слову, в Вышгороде полиция задержала 21-летнего мужчину, который забил до смерти посетителя местного кафе.