Під Києвом в одному з будинків села Калинівка Васильківського району через ревнощі чоловік перерізав горло своєму товаришеві.

34-річного жителя Калинівки з тяжкими травмами вчасно госпіталізували. Лікарям вдалося врятувати чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Київської області.

Після медики повідомили у поліцію про те, що трапилося і зловмисника затримали. З’ясувалося, що між чоловіками під час застілля зав’язалася сварка на грунті ревнощів. Однак, хто став об’єктом ревнощів не уточнюється.

Під час затримання у чоловіка вилучили речові докази: кухонний ніж, одяг зі слідами крові. Відкрито кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство.

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До речі, у Харкові 16-річний хлопець через ревнощі вбив свою 14-річну подружку.