Один из стрелков, который открыл огонь в мечете города Крайстчерч в Новой Зеландии, был австралийцем.

Стрельбу в мечете города Крайстчерч в Новой Зеландии устроил 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он имел ультраправые взгляды.

Накануне массового расстрела прихожан мужчина опубликовал в интернете манифест с призывом к убийству президента Турции Тайипа Эрдогана и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Всего манифест занимает 74 страницы и именно он указывает на то, что это стрельба организованный теракт.

Он был в шлеме, очках и армейской куртке. На белом фоне на винтовке и боеприпасах был написан текст.

Позже полиция задержала четырех сообщников Брентона – одну женщину и троих мужчин. В полиции пока нет информации о мотивах стрелков. Сам Брентон до сих пор на свободе.

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Напомним, что в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестный расстрелял прихожан в мечете, атака произошла также и в мечети пригорода Линвуда. В результате погибли 40 людей, много раненых.