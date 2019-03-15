PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Теракт в Новой Зеландии: кто расстрелял прихожан в мечетях

Один из стрелков, который открыл огонь в мечете города Крайстчерч в Новой Зеландии, был австралийцем.

Теракт в Новой Зеландии: кто расстрелял прихожан в мечетях

Стрельбу в мечете города Крайстчерч в Новой Зеландии устроил 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он имел  ультраправые взгляды.

Накануне массового расстрела прихожан мужчина опубликовал в интернете манифест с призывом к убийству президента Турции Тайипа Эрдогана и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Всего манифест занимает 74 страницы и именно он указывает на то, что это стрельба организованный теракт.

Он был в шлеме, очках и армейской куртке. На белом фоне на винтовке и боеприпасах был написан текст.

Позже полиция задержала четырех сообщников Брентона – одну женщину и троих мужчин. В полиции пока нет информации о мотивах стрелков. Сам Брентон  до сих пор на свободе.

Читайте: Подростки устроили стрельбу в школе Бразилии: погибли пять человек

Напомним, что в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестный расстрелял прихожан в мечете, атака произошла также и в мечети пригорода Линвуда. В результате погибли 40 людей, много раненых.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В мечетях Новой Зеландии расстреляли прихожан – много погибших
Алкотестер на нуле и утро без похмелья: украинец изобрел уникальный алкоголь
Лучше полоска на теле: в Новой Зеландии выпустили рекламу с участниками ДТП
4 года теракта в Харькове: исполнителей могут отпустить по закону Савченко
В США открыли стрельбу на заводе: есть погибшие и раненые
Электроавтобусы, работа до 16.00: украинцы рассказали о жизни в Новой Зеландии
Взрыв в Боготе: погибли иностранцы, десятки раненых
Огненный шар в небе над Новой Зеландией сняли на видео
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка