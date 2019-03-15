В городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестный расстрелял прихожан в мечете, атака произошла также и в мечети пригорода Линвуда. В результате погибли 40 людей, есть раненые.

Когда мужчина открыл стрельбу, в мечете города Крайстчерч находилось 300 человек. В общей сложности в двух мечетях на молитве было 500 человек.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

Известно, что нападавшим был австралиец, он совершил преступление из-за антиисламской позиции, также у него были антииммиграционные, анти-этнические взгляды.

Первую жертву он расстрелял в дверях, пройдя во внутрь мечете, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти по коридору к дверям, но тут же получила еще несколько пуль.

Люди спрятались в углах, они сидели, когда были застрелены. Стрелок заблокировал двери, исключая момент побега.

Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой.

Атак было несколько, одна из них произошла также в мечети пригорода Линвуда. Сообщилось также и третьей стрельбе, но подтверждений этому нет.

Премьер-министр Новой Зеландии во время конференции назвала произошедшее “одним из самых печальных дней в истории страны”.

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К слову, двое подростков устроили стрельбу в школе пригорода Сан Пауло (Бразилия). Погибли минимум пять человек.