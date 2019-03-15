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Теракт у Новій Зеландії: хто розстріляв прихожан у мечетях

Один зі стрільців, який відкрив вогонь у мечеті Крайстчерч у Новій Зеландії, був австралійцем.

Теракт у Новій Зеландії: хто розстріляв прихожан у мечетях

Стрілянину у мечеті міста Крайстчерч у Новій Зеландії влаштував 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він мав ультраправі погляди.

Напередодні масового розстрілу прихожан чоловік опублікував в інтернеті маніфест із закликом до вбивства президента Туреччини Ердогана і канцлера ФРН Ангели Меркель.

Всього маніфест налічує 74 сторінки і вказує на те, що стрілянина – організований теракт.

Брентон був у шоломі, окулярах і армійській куртці. На білому тлі на гвинтівці і боєприпасах був написаний текст.

Пізніше поліція затримала чотирьох спільників Брентона  – одну жінку і трьох чоловіків. У поліції поки немає інформації щодо мотивів стрільців. Сам Брентон досі на свободі.

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Нагадаємо, що у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії невідомий розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули 40 людей, багато поранених.

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