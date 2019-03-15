Теракт в Новой Зеландии. Что видели и чувствовали очевидцы страшных событий – читайте в материале Фактов ICTV.

Новая Зеландия. Мечеть. 13.40 дня. Во время дневной молитвы террористы ворвались в два здания и открыли огонь по прихожанам.

Теракт в Новой Зеландии произошел в городе Крайстчорч, второй по величине город острова, сразу после Окленда. Насчитывает более 400 тыс. жителей.

В результате трагедии погибло 49 человек, еще 48 ранены.

Правительство уже назвало этот день одним из cамых трагичных в истории Новой Зеландии.

Террористы напали на две мечети – Аль-Нур и Линвуд Масджид.

Во время дневной молитвы в храмах находилось около 500 человек. Вооруженные террористы заблокировали двери и открыли огонь по прихожанам. Расстреливали всех без разбора. Один даже вел прямую трансляцию в социальных сетях.

Факты ICTV писали, что произошло и кого задержали.

Очевидцы, которые находились в мечетях во время стрельбы, называют чудом то, что выжили.

– Я думал только о том, что у него должны закончиться пули. Все, что я делал, продолжал молить Бога “О Боже, пожалуйста, пусть у него закончатся пули”. Один парень сидел у стены, а стрелок просто подошел и застрелил его. Он стрелял прямо в грудь, – рассказывает журналистам CNN один из очевидцев событий.

Другой человек, Рамзан, рассказывает, что люди выламывали окна в мечети, чтобы убежать.

– Люди начали кричать мне, что надо бежать. Я выбежал из мечети на улицу и скрылся за своей машиной. Оттуда я слышал, как доносились выстрелы. Снова, и снова, и снова. Так продолжалось минут шесть или даже больше. Я слышал крики, плач. Я видел тела людей, – вспоминает он.

А для 14-летнего Идриса это был первый поход в мечеть. Вот-вот должна была начаться молитва, когда он услышал первые выстрелы.

– Сначала я подумал, что это какие-то строительные работы, но потом увидел, как люди начали бежать и громко кричать. Я начал бега так быстро, как только мог – через забор в парк Хагли. Я просто не мог остановиться. А он все стрелял – пал, пал, пал – я слышал где-то 50 выстрелов.

Его дядя и еще шесть его знакомых получили ранения. У дяди повреждена спина и сейчас находится в больнице. Идрис уверен, что с ним будет все в порядке.

Один из горожан, проживающий у мечетей, был дома, когда услышал 20-40 выстрелов. Вскоре к нему вбежал раненный мусульманин, которому в ногу попала пуля.

– Я должен был очень быстро принимать решения, учитывая, что я только проснулся. Я сразу вызвал скорую и полицию, а потом крепко прижал рану, – рассказывает он.

Впоследствии медики извлекли пулю, которая вошла в ногу на 7 см.

– Он (потерпевший, – Ред.) не видел вооруженного боевика, но он услышал, как звучали пули, одна пролетела у его живота. В этом случае он получил бы более серьезные травмы, – рассказал спаситель.

Один из уцелевших – Сайед Мажаруддин, описывая стрелка, отмечает, что тот был одет в защитное снаряжение. Он рассказывает, что один из прихожан попытался остановить нападавшего:

– У входной двери сидели пожилые люди, которые молились, и он просто начал стрелять по ним. Молодой парень, который обычно заботится о мечети, увидел возможность и набросился на боевика, схватил его пистолет… он не мог найти спусковой крючок. Он побежал за террористом, но того в машине ждали люди, и он скрылся.

Его друзья погибли – боевик целил в грудь или в голову. Один из товарищей получил серьезные ранения, Сайед вызвал помощь:

– Пришла полиция и они не дали мне снова вернуться, чтобы я не мог спасти своего друга. Скорая ехала более получаса. Я думаю, что он умер.

Полиция информирует новозеландцев про сайт Restoring Family Links, где люди могут известить родственников, что они живы и в безопасности, или разместить информацию о пропавших без вести.