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Играл с гранатой: в Одесской области от взрыва погиб человек

В одном из сел Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек.

Граната

В одном из сел Одесской области произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Еще один человек пострадал. 28-летний раненый рассказал, что взрыв произошел в тот момент, когда его 31-летний брат “играл” с гранатой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая изъяла осколки гранаты.

Кроме того, во время обыска дома были найдены похожие на снаряды предметы и граната РГД-5.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и то, как местный житель смог получить взрывное устройство.

К слову, на Закарпатье во время семейной ссоры мужчина убил сожительницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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