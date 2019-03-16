В одном из сел Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек.
В одном из сел Одесской области произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
Еще один человек пострадал. 28-летний раненый рассказал, что взрыв произошел в тот момент, когда его 31-летний брат “играл” с гранатой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая изъяла осколки гранаты.
Кроме того, во время обыска дома были найдены похожие на снаряды предметы и граната РГД-5.
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и то, как местный житель смог получить взрывное устройство.
К слову, на Закарпатье во время семейной ссоры мужчина убил сожительницу.
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