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Факты / Происшествия

Семейная ссора на Закарпатье обернулась убийством и взрывом

На Закарпатье семейная ссора привела к тому, что мужчина убил сожительницу.

Наслідки вибуху

В селе Рокосово (Закарпатская область) произошла семейная ссора, в результате которой мужчина убил сожительницу и взорвал дом.

В полицию обратились спасатели, которые нашли тело женщины во время тушения пожара в частном доме.

Правоохранители установили, что незадолго до пожара в доме произошел конфликт между 27-летней погибшей и ее 25-летним сожителем, во время которого женщину сильно избили.

После этого мужчина попытался скрыть следы преступления и совершить самоубийство, взорвав дом. Однако ударная волна выбросила его из дома.

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Полицейские нашли подозреваемого, который скрывался у односельчанина. Его доставили в реанимацию с многочисленными травмами и ожогами.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 КК Украины (Умышленное убийство), продолжается следствие.

К слову, в Голосеевском районе Киева возле больницы врача облили неизвестным веществом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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