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Грав з гранатою: в Одеській області від вибуху загинула людина

В одному з сіл Одеської області у результаті необережного поводження з гранатою загинула людина.

Граната

В одному з сіл Одеської області стався вибух, у результаті якого загинула людина.

Ще одна людина постраждала. 28-річний поранений розповів, що вибух стався в той момент, коли його 31-річний брат “грав” з гранатою.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка вилучила осколки гранати.

Крім того, під час обшуку будинку було знайдено схожі на снаряди предмети і гранату РГД-5.

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Правоохоронці встановлюють усі обставини події і те, як місцевий житель зміг отримати вибуховий пристрій.

До слова, на Закарпатті під час сімейної сварки чоловік вбив співмешканку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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