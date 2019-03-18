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Факты / Украина

На границе с Украиной заметили эшелон военной техники РФ

На границе с Украиной заметили эшелон военной техники России.

На границе с Украиной заметили эшелон военной техники РФ

Видео было снято в Ростовской области.

Эшелон переправлял тяжелую военную технику. Ее использование запрещено Минскими договоренностями.

Видео выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

– Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в “военторге” или на “шахтах Донбасса”, – написал он.

Также сообщается, что видео от 16 марта 2019 года.

Читайте: Прервали отпуска и собирают кровь: РФ в Донбассе готовится к боям

К слову, ранее сообщалось, что Россия перед президентскими выборами увеличила поставки боеприпасов и горючего на Донбасс.

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