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Бойовик “ЛНР” побив мирного жителя на блокпосту

У Луганській області бойовик “ЛНР” побив місцевого жителя.

Бойовик “ЛНР” побив мирного жителя на блокпосту

Терорист “ЛНР” побив цивільного у районі Станиці Луганської на блокпосту гібридних військ РФ.

У звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ розповідається про нелегке життя місцевих на Донбасі.

За словами спостерігачів, бойовик декілька разів ударив 40-річного чоловіка по голові, а коли той впав, продовжив бити його ногами.

Причини такої поведінки не повідомляються.

Читайте: На кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки РФ

До речі, нещодавно українські прикордонники затримали бойовика “ЛНР”, який воював на Донбасі.

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