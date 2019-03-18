В Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.
Известно, что 21-летняя мать убила своего ребенка с помощью ножа. Ранение приходилось в область шеи.
Трагедия случилась 17 марта, в воскресенье вечером. Около пяти часов вечера в полицию поступил звонок от врачей скорой.
Горе-мать родом из Запорожья, она приехало в Ровно получать высшее образование. После окончания ВУЗа, женщина жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери. Женщина состоит на психиатрическом учете.
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К слову, на свалке Луганской области в коробке из-под обуви обнаружили новорожденного.
Источник: Нацполиция Ровенской области
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