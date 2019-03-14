На свалке Луганской области в коробке из-под обуви обнаружили новорожденного.
В городе Рубежное (Луганская область) на свалке обнаружили новорожденного ребенка, который находился в коробке из-под обуви, сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.
Сотрудники правоохранительных органов начали осмотр места происшествия после того, как к ним поступило соответствующее анонимное сообщение.
На свалке полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилась коробка из-под обуви.
– Именно в этой коробке и находилось мертвое тельце новорожденного ребенка мужского пола, – сообщила Погукай.
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Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и дать квалификацию событию.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает мать младенца.
Открыто уголовное производство по ст. 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).
К слову, в одном из парков Киева обнаружили мертвого младенца.
Фото: Татьяна Погукай