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В Луганской области на свалке нашли тело младенца

На свалке Луганской области в коробке из-под обуви обнаружили новорожденного.

Поліція

В городе Рубежное (Луганская область) на свалке обнаружили новорожденного ребенка, который находился в коробке из-под обуви, сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

Сотрудники правоохранительных органов начали осмотр места происшествия после того, как к ним поступило соответствующее анонимное сообщение.

На свалке полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилась коробка из-под обуви.

– Именно в этой коробке и находилось мертвое тельце новорожденного ребенка мужского пола, – сообщила Погукай.

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Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и дать квалификацию событию.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает мать младенца.

Открыто уголовное производство по ст. 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

К слову, в одном из парков Киева обнаружили мертвого младенца.

Фото: Татьяна Погукай

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