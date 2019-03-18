У Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.
Відомо, що 21-річна мати вбила свою дитину за допомогою ножа. Поранення вона завдала в область шиї.
Трагедія трапилася 17 березня, у неділю ввечері. Близько п’ятої години вечора у поліцію надійшов дзвінок від лікарів швидкої.
Горе-матір родом із Запоріжжя, вона приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Після закінчення ВНЗ, жінка жила у квартирі 26-річного цивільного чоловіка і його матері. Жінка перебуває на психіатричному обліку.
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До речі, на звалищі Луганської області в коробці з-під взуття знайшли новонародженого.
Джерело: Нацполіція Рівненській області
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