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У Рівному жінка зарізала місячну доньку

У Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

У Рівному жінка зарізала місячну доньку

Відомо, що 21-річна мати вбила свою дитину за допомогою ножа. Поранення вона завдала в область шиї.

Трагедія трапилася 17 березня, у неділю ввечері. Близько п’ятої години вечора у поліцію надійшов дзвінок від лікарів швидкої.

Горе-матір родом із Запоріжжя, вона приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Після закінчення ВНЗ, жінка жила у квартирі 26-річного цивільного чоловіка і його матері. Жінка перебуває на психіатричному обліку.

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До речі, на звалищі Луганської області в коробці з-під взуття знайшли новонародженого.

Джерело: Нацполіція Рівненській області

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