PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Сбросили с балкона: в Одессе госпитализировали иностранца

Гражданина Финляндии cбросили с балкона 2-го этажа из-за ссоры.

Сбросили с балкона: в Одессе госпитализировали иностранца

В Одессе гражданина Финляндии сбросили с балкона 2-го этажа, когда он был в гостях у местного жителя.

В результате падения 38-летний мужчина получил травмы, из-за которых понадобилась его госпитализация. Сообщается, что он получил перелом обеих пяток.

Причиной чрезвычайного происшествия стала ссора иностранца с друзьями хозяина квартиры. Что не поделили мужчины, не сообщается, однако последние силой выбросили финна с балкона квартиры.

Читайте: В Одессе задержали мужчину с наркотиками на 1 млн грн

Правоохранители зарегистрировали дело по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) УК и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек, еще один пострадал.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Одессе задержали мужчину с наркотиками на 1 млн грн
Били по голове: в Одессе одноклассники отправили девочку в кому
На одесском кладбище вандалы устроили стрельбу по могилам
Мастерила гнездо: часть Одессы осталась без света из-за вороны
В Одессе коляску с ребенком сдуло с пирса в море
В Одессе произошла массовая драка с поножовщиной – шестеро пострадавших
Строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта осуществляется по графику
Гуляли всей областью: в Одессе масштабно отметили 87-летие региона
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка