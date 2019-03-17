Гражданина Финляндии cбросили с балкона 2-го этажа из-за ссоры.

В Одессе гражданина Финляндии сбросили с балкона 2-го этажа, когда он был в гостях у местного жителя.

В результате падения 38-летний мужчина получил травмы, из-за которых понадобилась его госпитализация. Сообщается, что он получил перелом обеих пяток.

Причиной чрезвычайного происшествия стала ссора иностранца с друзьями хозяина квартиры. Что не поделили мужчины, не сообщается, однако последние силой выбросили финна с балкона квартиры.

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Правоохранители зарегистрировали дело по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести) УК и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек, еще один пострадал.