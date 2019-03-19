В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва стала граната.
В Киеве днем, 19 марта, произошел взрыв в подъезде многоэтажки.
Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на Сулеймана Стальского, 30.
Взрыв, по свидетельству очевидцев, произошел в подъезде здания.
По предварительной информации, причиной взрыва стала граната.
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Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в одном из сел Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек.
Источник: Киев Оперативный
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