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В подъезде многоэтажки в Киеве прогремел взрыв

В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. По предварительной информации, причиной взрыва стала граната.

В подъезде многоэтажки в Киеве прогремел взрыв

В Киеве днем, 19 марта, произошел взрыв в подъезде многоэтажки.

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на Сулеймана Стальского, 30.

Взрыв, по свидетельству очевидцев, произошел в подъезде здания.

По предварительной информации, причиной взрыва стала граната.

Читайте: Мощный взрыв в Луганске

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в одном из сел Одесской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб человек.

Источник: Киев Оперативный

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