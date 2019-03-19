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У під’їзді багатоповерхівці в Києві пролунав вибух

У Києві в під’їзді багатоповерхівки стався вибух. За попередньої інформацією, причиною вибуху стала граната.

У під’їзді багатоповерхівці в Києві пролунав вибух

У Києві вдень, 19 березня,  стався вибух у під’їзді багатоповерхівки.

Як повідомляють у соцмережах, інцидент стався на Сулеймана Стальського, 30.

Вибух, за свідченням очевидців, стався у під’їзді будівлі.

За попередньої інформацією, причиною вибуху стала граната.

Читайте: Потужний вибух у Луганську

Інформації про потерпілих поки немає.

Нагадаємо, в одному з сіл Одеської області у результаті необережного поводження з гранатою загинула людина.

Джерело: Київ Оперативний

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