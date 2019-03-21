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Взрыв химзавода в Китае: погибли люди

На химическом заводе в Китае в результате пожара произошел взрыв.

Взрыв химзавода в Китае: погибли люди

Из-за взрыва завода в городе Янчэн на востоке Китая погибли шесть человек.

Еще 30 человек получили ранения и повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, взрыв вызвал колебания, которые можно сравнить с землетрясением магнитудой 2,2 балла.

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Причиной взрыва стал пожар на территории завода по производству удобрений.

Как пишет издание Xinhua, ударная волна ударила по зданиям, которые расположены вблизи фабрики. Кроме того, неподалеку завода работают еще несколько химических фабрик.

Ранее Факты ICTV писали о взрыве в Амстердаме в метро.

Фото: Скриншот

Источник: ВВС Украина

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