На хімічному заводі в Китаї внаслідок пожежі стався вибух.
Через вибух заводу в місті Янчен на сході Китаю загинули шестеро людей.
Ще 30 людей отримали поранення та ушкодження різного ступеня важкості.
Крім того, вибух спричинив коливання, які можна порівняти із землетрусом магнітудою 2,2 бали.
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Причиною вибуху стала пожежа на території заводу з виробництва добрив.
Як пише видання Xinhua, ударна хвиля вдарила по будівлях, що розташовані поблизу фабрики. Крім того, неподалік заводу працюють ще кілька хімічних фабрик.
Раніше Факти ICTV писали про вибух в Амстердамі в метро.
Фото: Скріншот
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